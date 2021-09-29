【時報記者林資傑台北報導】電動機車新創公司Gogoro擬透過特殊目的收購公司（SPAC）赴美掛牌上市，引發市場再度關注台灣是否引進SPAC制度。不過，金管會對此表示，由於台股投資人結構以散戶較多、且SPAC資訊相對不透明，經研議後暫不考慮引進，後續視國際發展狀況再評估檢討。

證期局副局長郭佳君說明，主要考量3項因素決議暫不引進SPAC制度。首先，SPAC申請掛牌上市時完全是空殼，按美國規定需在上市2年內尋找標的並完成併購，除不符台灣IPO上市櫃審核標準，且是否找到併購標的、相關標的實質狀況均由SPAC自行掌握。

郭佳君指出，SPAC制度沒有如承銷商等第三方機構進行併購標的瞭解，資訊相對不透明。且美國投資人結構以法人占比較高、較能自負投資損失風險，但台灣投資人結構則以散戶比重較高，資訊相對不透明的狀況較不利於散戶。

郭佳君進一步指出，雖然美國SPAC制度行之多年，但今年也發生某家SPAC掛牌上市後、誇大併購標的相關資訊的案例，目前美國證管會等相關單位正在調查中，相關單位亦認為目前對投資人保護的法規較不足，將研議訂定相關規範強化。

郭佳君表示，目前亞洲國家中僅新加坡9月初剛公布SPAC制度，且鑑於美國規畫將強化對投資人保護規範，將先觀察新加坡實施狀況，並關注美國相關規範和整體國際發展情況後，再對是否引進SPAC制度進行檢討評估。

(時報資訊)