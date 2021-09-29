【時報記者林資傑台北報導】金融業積極發展金融科技進行數位轉型，據金管會統計，2020年台灣金融業投入金融科技發展創182.1億元新高、年增10.25％，平均每家業者投入6050萬元、年增9.52％。預期今年總投入金額將躍升至235億元、年增達29％，再創新高紀錄。

金管會2018年起每年請金融總會調查國內金融業投資金融科技概況，今年共有301家填報，2020年合計投入182.1億元、較前年165.2億元成長10.25％，其中銀行業仍以141.6億元稱冠、保險業26.2億元居次，證券期貨業11.6億元、周邊單位2.7億元。

觀察負責金融科技相關業務員工人數，去年共有1萬145人，包括銀行業7024人、保險業1486人、證券期貨業1308人、周邊單位327人。整體負責金融科技相關業務員工人數占總員工人數比率為3.23％，較2019年2.87％顯著提升。

而去年共111家金融業與金融科技業者合作，包括銀行業34家、證券期貨業44家、保險業27家、周邊單位6家，業務合作類型以資安最多，其次依序為支付、大數據、智慧理財、AI、AML/KYC、雲端服務、區塊鏈、生物辨識、法遵科技、保險科技、借貸及物聯網。

金融科技專利方面，金融業去年共申請984件、通過817件，每家業者平均申請案件數3.27件，較前年每家2.82件增加；平均通過件數2.71件，亦較前年每家2.01件增加。

金管會創新中心執行秘書胡則華表示，KPMG報告指出，去年全球金融科技投資因疫情影響而衰退36.66％，但台灣金融業投入金融科技經費仍增加10.25％，顯示金融業仍重視並積極投入金融科技發展，各業別員工數近2年均呈現增加趨勢。

在金融業者與金融科技業者合作情形部分，胡則華指出，資安、支付、大數據仍為熱門合作類別，顯示資安仍為數位化過程中最受重視領域。金融科技專利方面，觀察近2年整體狀況，申請及通過件數均呈現增加趨勢，累計已取得專利件數已逾2400件。

展望今年，金管會預估金融業投入金融科技發展金額將達235億元、年增達29％，再創新高記錄。其中，銀行業估174.5億元、年增達23.23％，保險業29.6億元、年增12.98％，證券期貨業23.6億元、年增達1.03倍，周邊單位6.2億元、年增達近1.3倍。

(時報資訊)