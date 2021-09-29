【時報記者林資傑台北報導】金管會公布保險業匯兌損益最新統計，受新台幣恢復升值影響，壽險業2021年8月淨匯損回升至193億元，合計前8月淨匯損1690億元。而在持續積極調節「落袋為安」挹注下，壽險業前8月稅前獲利3386億元、年增達81.3％，續創新高紀錄。

其中，台股加權指數8月衝上18034點新高後上衝下洗，全月仍小漲1.41％，若按壽險業持有台股部位估算，市值應增加達293億元。不過，壽險業截至8月底持有國內股票市值卻降至2兆804億元、月減10億元，推估壽險業8月趁勢減碼台股部位約300億元。

金管會統計，新台幣匯率前8月升值達2.6％，使壽險業出現2814億元匯損，在避險工具收益1850億元、扣除換匯成本899億元後，繳出951億元避險收益，加計收回外匯準備金173億元回沖，合計淨匯損1690億元，較前7月增加193億元。

其中，新台幣匯率8月升值0.7％，使壽險業轉而出現832億元匯損，在避險工具收益677億元、扣除換匯成本82億元後，繳出595億元避險收益，加計收回外匯準備金44億元回沖，合計淨匯損193億元，較7月143億元略增。

在積極實現投資利得「落袋為安」下，壽險業前8月稅前獲利達3386億元、年增達81.3％，持續超越去年全年2061億元記錄、續創新高紀錄。產險業前8月稅前獲利175億元、亦年增達40％。合計保險業前8月稅前獲利3561億元、年增達78.7％。

壽險業截至8月底淨值2.69兆元，月增0.71％、年增16.9％，產險業淨值1540億元，月增1.05％、年增12％。合計保險業淨值2.84兆元，較7月底2.82兆元增加0.73％、較去年同期2.44兆元增加達16.6％。

(時報資訊)