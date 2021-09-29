保單現在也追求多功能、高CP值。南山人壽28日宣布開賣外溢型創新健康險，特別針對三高族群，提供健康時年年還本、身故時100％保本，健康指數達標最高增加保額25％，且結合遠距健康管理及醫生諮詢的複合式「弱體保單」。

南山人壽引述世界衛生組織(WHO)的統計，強調全球真正健康的人只占5％，大部分的人即75％左右都是亞健康狀態，所以健康險也開始走「分眾」路線，針對不同族群提供強化保單，南山人壽表示，繼針對糖尿病患者的專屬保單後，這次是針對40到60歲具高血壓、高血脂、高血糖（糖尿病）的三高族群推出專屬保單，相關指標符合一定數值者，經評估為標準體後才納保。

三高問題普遍是男性比女生多，依據相關調查，18歲以上國人平均每4人就有1人高血壓，1/4男性有肥胖問題，1/3有代謝症候群問題。

先前已有國泰人壽針對三高族群推出弱體保單，但國壽的是定期健康險，30~65歲可投保，保障到80歲，除住院日額、門診手術及住院手術給付、特定傷病給付外，身故給付1.06倍年應繳保費總額，但就沒有生存還本金及外溢機制。

南山的新保單訴求三大特色，一是活著還本、身故保本，保障到99歲，即被保險人健康時每年有6倍日額的還本金，若不幸身故則是年應繳保費的100％保本，不扣還本金及已領保險金，即活著自用，身故就作資產傳承。

二是保單搭配外溢機制，被保險人健檢結果若血壓、總膽固醇及空腹血糖等三項指數，都控制「達標」，則保單第四週年保額增加25％，例如住院日額1千元，就變成1,250元，鼓勵保戶維持良好健康習慣，改善體況。

第三是搭配所謂智慧健康管理跨業合作機制，提供遠距健康管理，保戶可選擇方案，保單即有合作的醫院、生技公司、健康管顧等，協助保戶在家自行測量生理數據、由健管師每月追蹤數據，提供健管報告及改善建議，還有定期醫生線上諮詢。

這種生存還本兼身故保本型健康險，仍在試水溫階段，南山人壽表示其類似保單今年約銷售1,500多張，保費收入2.5億元。

(時報資訊)