【時報-台北電】台指期週二下跌122點至17170點。價差方面，台指期逆價差縮至-11.44點，電子期逆價差縮至-1.77點，金融期轉為正價差0.16點。現貨部分，三大法人賣超154.12億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加76口至-10244口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少880口至-18446口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1077口至-11631口。

週二美國公債殖利率自6月以來首次升破1.5%，科技股表現疲弱，而油價上升帶動能源股漲幅，美股四大指數僅道瓊小幅收漲，道瓊上漲0.21%，標普500下跌0.28%，那指下跌0.52%，費半下跌0.25%。台股週二跳空開低，電子股疲弱不振、航運股賣壓沉重，盤中一度下跌近兩百點，終場下跌0.76%，收17181.44點，權值股來看，台積電開盤一路向下震盪，收594元，聯發科先跌後漲，但追價無力小幅收跌957元，貨櫃三雄以長榮跌幅最多，下跌4.56%，陽明、萬海分別下跌4.42%、2.16%，而本土疫情趨緩加上五倍券刺激，觀光類股上漲2%。整體來看，由於大陸恆大危機尚未緩解、限電風波延燒，台股開盤賣壓出籠，台股回測半年線，籌碼面，三大法人合計賣超154.12億元，短線上恐呈震盪格局。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18000點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.14降至1.04。VIX指數上漲0.81至20.58。整體選擇權籌碼面呈偏空。(永豐期貨提供)

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