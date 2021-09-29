【時報-台北電】櫃買中心2021年09月28日櫃買市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加0.56億元，成為682.07億元，融券餘額較前一日增加1792張，成為130200張。(資料來源:櫃買中心)

(時報資訊)

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