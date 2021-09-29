據美國智庫經濟諮商理事會（Conference Board）28日公布數據顯示，美國9月消費者信心指數連三個月下滑，並創下今年2月以來的7個月新低，顯示疫情升溫與通膨擔憂持續影響美國家庭對於經濟的信心。
9月消費者信心指數從8月的115.2點下跌至109.3點，不如市場預期的114.9點。其中，現況指數從148.9點下跌至143.4點，展望指數從92.8點下跌至86.6點。
經濟諮商理事會的經濟指標資深主管法蘭科（Lynn Franco）表示 ：「Delta變種病毒持續擴散，打擊民眾對於經濟的樂觀情緒，導致消費者9月信心下滑。」
(時報資訊)
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