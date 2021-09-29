據美國智庫經濟諮商理事會（Conference Board）28日公布數據顯示，美國9月消費者信心指數連三個月下滑，並創下今年2月以來的7個月新低，顯示疫情升溫與通膨擔憂持續影響美國家庭對於經濟的信心。

9月消費者信心指數從8月的115.2點下跌至109.3點，不如市場預期的114.9點。其中，現況指數從148.9點下跌至143.4點，展望指數從92.8點下跌至86.6點。

經濟諮商理事會的經濟指標資深主管法蘭科（Lynn Franco）表示 ：「Delta變種病毒持續擴散，打擊民眾對於經濟的樂觀情緒，導致消費者9月信心下滑。」

(時報資訊)

#美國 #消費者信心

主要市場指數

紐約道瓊
34299.99 -569.38(1.63%)
05:14
S&P500
4352.63 -90.48(2.04%)
05:14
Nasdaq
14546.68 -423.29(2.83%)
05:16
費半指數
3314.39 -131.06(3.80%)
05:16
日經225
30183.96 -56.10(0.19%)
09/28
南韓KOSPI
3097.92 -35.72(1.14%)
09/28
香港恆生
24500.39 +291.61(1.20%)
09/28
上證指數
3602.22 +19.39(0.54%)
09/28
深圳成指
14313.82 -30.46(0.21%)
09/28
英國FTSE
7028.10 -35.30(0.50%)
09/28
法國CAC
6506.50 -144.41(2.17%)
00:05
德國DAX
15248.56 -325.32(2.09%)
09/28

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