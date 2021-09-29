美國民主黨重量級參議員華倫（Elizabeth Warren）周二（28日）表示，她將反對現任聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）連任該職位，原因是後者在金融管制方面表現差勁。

鮑爾四年任期將於明年2月屆滿，外界預期美國總統拜登將支持他繼續領導Fed，但民主黨內部不乏反對聲音。

鮑爾周二出席參議院銀行委員會聽證會，華倫當面表態不支持他連任。外界認為，華倫在Fed主席人選上十分具有影響力。華倫表示：「你過去的紀錄令我十分擔憂。你令我們的銀行體系變得不安全，讓你領導Fed非常危險，因此我反對你連任。」

(時報資訊)

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