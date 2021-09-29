香港《南華早報》28日發布社論，指出澳洲棄法國，與英美聯手打造核動力潛艦、恫嚇中國大陸的決定是在「玩危險遊戲」，指出此舉只會破壞印太地區的穩定，當中也包括局勢不穩定的朝鮮半島。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）藉紐約聯合國大會舉行期間與美國總統拜登進行雙邊會談，同時美國、澳洲、日本及印度組成的四方安全對話（Quad）也首次舉行領袖面對面高峰會。

《南華早報》指出，莫里森訪美的優先任務是尋求盟友對與美國、英國聯手組成AUKUS戰略聯盟，以及澳洲擁抱核動力潛艦等2個安全決定的支持。他的其中一個目標是要粉飾坎培拉取消與法國的傳統柴電潛艦交易，轉而擁抱美國核動力潛艦以及戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）的決定。

莫里森聲稱取得美國國會兩黨以及日本與印度的支持，不過《南華早報》社論指出，法國及印度內心仍有疑問：為何美國不和他們分享技術？

因為長久以來澳洲都不在美國分享核潛艦技術的名單之內，這反映了有關盟友重要性的「雙重標準」，如果仰賴向俄羅斯租借核動力潛艦的印度為此事火大，「那也是可以理解的。」法國也有同樣的挫敗感，因為巴黎總是堅稱他們的核潛艦技術讓歐洲能保持戰略自主。

另外，印尼及馬來西亞都擔憂可能演變成核武競賽，其中一項擔憂是，澳洲已經將自己暴露為潛在核子目標。澳洲發展核潛艦的終極動機是為了恫嚇，核動力潛艦能在備戰進行第2波打擊的同時隱藏核武，《南華早報》指坎培拉尋求這種能力代表他們不排除發展核武，這與「禁止核子擴散條約」（NPT）相牴觸。

社論指，澳洲的核潛艦交易，對於國際社會致力於朝鮮半島無核化的目標更是一大挫敗。

(時報資訊)