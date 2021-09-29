台北市公共自行車升級YouBike2.0，今年5月正式營運，原有1.0版本車輛將逐步汰換。台北市交通局長陳學台28日表示，1.0版舊車使用年限將屆，預計花1年左右全部汰換，功能仍正常的車輛，會先詢問市府機關、鄰里長有無使用需求，若沒有單位需要，就會對外讓售或在台北惜物網拍賣，民眾有機會擁有YouBike。

優先贈機關、鄰里長

交通局昨赴北市議會交通委員工作報告，陳學台提及YouBike2.0目前啟用約有570站，預計年底將達到750站，於每周二、五陸續啟用新建站位，目標在2022年底完成1200站。

議員王欣儀質疑，交通局預估YouBike2.0在年底可達750站，至於YouBike1.0站位及車輛後續要怎麼處理。

陳學台說，根據規畫，為讓雙北市YouBike使用民眾能夠跨市借還，年底前原有400處YouBike1.0站點仍會維持運作，明年會依使用狀況，慢慢汰換成2.0車輛。

他指出，新北市汰換自行車系統與北市一樣採用YouBike2.0，今年將逐步更換為2.0站位，未來每一個1.0站位都會有5個2.0車柱。北市則是採取在1.0站位附近設置2.0站位，會視使用狀況慢慢調整。

目標花1年全汰換

外界好奇舊車大約需要多久時間汰換，陳學台預估轉換期約為1年，他說，因為YouBike1.0車輛皆有5年使用年限，時間到了就會報廢，未來由市府統一處理。

交通局運輸管理科技正鄭麗淑補充表示，北市目前有1.3萬輛1.0舊車，明年底有8成4、約1.1萬輛車到期，若民眾仍有使用需求，將加強保養到期的舊車，維持基本運作不再購買新車。

陳學台說，未來舊車汰換會先聘請專業第三方機構評估車輛使用狀況，若使用無虞，優先詢問市府相關機關、鄰里長是否有需求，若有需要就免費移撥，若機關無需求，則對外讓售或透過台北惜物網拍賣，1.0新車原價為1.2萬元，殘值需視功能與車體狀況評估，目前尚無定價。

(時報資訊)