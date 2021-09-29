疫情指揮中心雖已於7月27日調降疫情警戒為第二級，但八大行業仍維持關閉。經濟部昨日公布紓困方案，將補貼從業員工每人新台幣3萬元、業者補貼則是以1萬元乘上員工數為基準，今日起開放申請。

經濟部昨日公告紓困方案，將針對二級警戒下仍被要求停業之商業服務業者，如K書中心、舞廳、舞場、酒家、酒吧、酒店、特種咖啡茶室、視聽歌唱業（KTV）、觀光理容院、夜店、歌廳、錄影節目帶播映業（MTV）、電子遊戲場業、資訊休閒業（網咖）、麻將休閒館等，提供補貼措施，對事業補貼為員工總人數乘以1萬元，對員工每名補貼3萬元，補貼款為直接匯入員工帳戶，省去透過業者轉發，讓大家可快速領到救命錢。

經濟部表示，將透過業者提供員工領款帳戶等資料，由經濟部將每名員工3萬元的補貼款，直接匯入員工帳戶，上述納入補貼計算的員工僅限8月31日於事業名義投有勞保、就業保險或勞退的全職員工，包含永久居留者，但不含部分工時及外籍員工。

申請事業須於今年8月1日前已依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記的營利事業，或無上述登記而有稅籍登記的營利事業。

經濟部表示，本次紓困申請期間自9月29日起至10月31日止，因防疫需要，一律由事業單位以線上申請，登錄基本資料及員工領款帳戶即可；經濟部並提醒，若事業不提供員工領款資料，也無法領到相應的事業補貼金額，呼籲申請業者應如實提供員工帳戶資料。

(時報資訊)