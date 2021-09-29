車用晶片持續缺料，光陽工業執行長柯俊斌昨日表示，各機車廠如今面臨「保價或是保量」的抉擇，在有限晶片庫存下，得調整生產計畫，減少晶片用量較大的高價車，改做晶片用量較少車款，以滿足終端出貨需求。

三陽工業發言人田人豪也說，車用晶片供給吃緊，已經影響到今年整體銷量，目前庫存大概落在1.5個月內，調整生產節奏「是不得已的決定」，現階段ABS車款確實較缺、CBS車款還過得去，盼望晶片短缺儘速有解。

全球晶片大缺料，不只汽車廠叫苦連天，機車廠也同樣受累，有訂單卻因少了晶片，導致無車可交，這讓各家紛紛下修全年全台機車年銷量展望，將由去年103.5萬台的高峰，下挫2成至85萬台，回檔幅度相當深。

柯俊斌昨日出席高雄市政府主辦「五倍券兌領高雄券」記者會後表示，今年對機車產業是非常辛苦的一年，目前庫存處於低水位，且晶片荒延燒到第4季，不論民眾，或第一線車行都急著要車，生產規畫得適度調整。

柯俊斌表示，愈高階的車款，需要用到的晶片數量愈多，難免陷入「保價或是保量」的痛苦抉擇，但為滿足終端需求，也只能先減少高階車款生產量，用同樣的晶片數，去產製普羅大眾的車款，維持出貨動能。

柯俊斌透露，像是頂規的ABS車款，可能就會減少生產，轉做CBS車款，若再不行，那就是改做傳統碟煞、鼓煞，畢竟民眾有需求，早早就已經「排身分證」登記購車，總不能到年底都還拿不到車，仍得滿足多數人需求。

(時報資訊)

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