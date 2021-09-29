韓國媒體報導，美國以提高晶片供應鏈透明度為由，要求台積電、三星等代工業者繳出被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等資料。熟悉內情的業者人士指出，報導並不精確，美方的要求並沒有強制性，且不是針對代工業者，是針對整個汽車供應鏈。

美國上周再次舉行半導體視訊高峰會，這也是美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今年舉辦的第三場半導體高峰會，與會企業包括英特爾、台積電、三星、美光、蘋果、微軟、通用汽車、BMW、和Stellantis等。

據韓國經濟日報等媒體報導，美國要求台積電和三星等業者在45天內，繳出包括庫存狀態、銷售及客戶名單等商業機密資料，如此一來可能會對業務造成衝擊，即使企業不願意提供他們的內部資料，但很難拒絕美方要求，因為美國政府正考慮採取引用《國防生產法》（Defense Production Act）等法律以達成它們的目標。

美國商務部長雷蒙多日前也公開表示，將會採取更為激烈（Aggressive）的手段，來對付汽車晶片短缺問題，如果企業不合作交出數據，美方手中還有很多「工具」可供運用。

業者人士指出，韓國媒體的報導並不夠精確，首先美方使用的是「voluntary request」（自願性的要求），並沒有強制性，其次，汽車晶片供應鏈不是只有台積電和三星等半導體製造廠商，半導體從製造出貨到裝上車，中間還有二、三道環節，美方應是針對整個供應鏈進行調查，想找出庫存到底在誰手上？

(時報資訊)