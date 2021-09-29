國內螺絲螺帽業長久受限於中鋼原料價格箝制，在國際市場逐漸喪失接單優勢，由於螺絲螺帽業直接面對國際市場競爭，不僅技術要求門檻需與時俱進，接單價格更須經得起考驗，國內若無法認真檢討現有的線材進口限額問題，以及透過自由經濟的市場機制，平衡原料端獨占市場困境，則將直接影響整體螺絲螺帽業後續發展。

國內螺絲螺帽大廠因資源充沛所以直接取得中鋼盤元配額不成問題，甚至市況不佳時還可直接透過專案銷售取得更低的價格，硬是把中小型螺絲螺帽廠比了下去在市場以優惠價取得訂單，今年以來螺絲螺帽業接單爆量，各家業者除了訂單無虞之外首重就是搶購線材，大廠在中鋼配額的支撐與平時專案配合的默契下積極採購，甚至還有進口配額可應用，因此在此波熱單效應下業績扶搖直上，堪稱疫情以來的最高點。

而透過一般線材廠供應的中小型螺絲螺帽成品廠，則只能寄望線材廠幫忙爭取，多多採購備料，但在僧多粥少的情況下確實出現線材備料不足窘境而須四處張羅，當然此時受限中鋼與進口配額限制的議題就再度浮現，在原料競爭條件不公平狀況下要能生存就必須仰賴長期關係已有一定默契的線材廠，但如何透過長期搭配共創雙贏契機，在在考驗線材廠與成型廠間的經營手腕及價格拿捏，去年初線材廠也是面臨資金與庫存積壓問題，求助於螺絲螺帽成型廠儘可能幫忙出貨時也是嘗盡市場冷暖，但從去年10月開始的市場翻轉，還真的是出了口怨氣，只不過在相互依存的共生環境中真要計較或翻臉還是得掂掂斤兩，而這也證明商場上時好時壞的市況反覆無常，生意夥伴還是得長久耕耘為上。

其實中鋼原料影響螺絲螺帽業接單已是多年的問題，螺絲螺帽業號稱國內完全接軌國際市場的成熟產業，但是對於原料供應卻一直受限於中鋼無法比照國際成本，過去透過技術的提升與產品的穩定性縱橫市場光景將不再亮麗，因此國內業者面對國際上未來更形激烈競爭解藥絕對會是在原料成本端，政府必須認真看待螺絲螺帽業對國內整體經濟的影響面並有所改善，才能保住曾為螺絲螺帽王國的產業。

(時報資訊)