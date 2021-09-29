專業生產螺紋栓規、環規、螺帽塞規、牙規、傾斜量具、螺絲滾輪、行星式滾柱螺桿及螺紋切削工具為主的詮豐精密工具公司，透過不斷的研發持續推陳出新相關產品，繼先前推出的螺紋檢測規（螺紋同心規）已吸引相關業界關注後，為能廣泛應用於各產業更研發出陶瓷螺紋栓規，因為陶瓷硬度佳不易磨損且實用性強，適用於需精準校正用量規，可充分提升螺紋檢測準確度，目前已完成量產準備，並接受客戶預約。

詮豐公司董事長吳參貴表示，會特別開發出陶瓷螺紋栓規主要是陶瓷硬度夠，且環境影響變數小不會因熱脹縮而導致環規標準出現誤差，而該公司又擁有校正實驗室，客戶只要定期送回實驗室檢測，即可確保螺紋栓規在規範內，如此客戶可即時在廠內自行比對檢測，減少誤差影響產能及確保自家產品品質一致性與良率等問題。

螺紋栓規也稱作「螺紋塞規」，專門量測產品（母螺紋）是否符合廠內、國家或國際標準，該公司推出的陶瓷螺紋栓規可檢測內螺紋是否在規定範圍內、並依照各種國際認證之規範或各廠家之標準製作與訂製，而且特別將不同用途之量規以顏色識別，讓客戶可依照不同需求透過顏色辨別方便取用，如包括一般用途規：可檢查母螺紋（螺帽）之量規，標準規：用於比側外螺紋之標準量規，磨耗規：檢查螺紋環規是否磨損之量規，檢點規：用於檢查螺紋環規新品。

吳參貴向來注重品質的要求與嚴謹的檢測，近年來更基於螺紋規國際規範繁雜，所以特透過實驗室投入相關規範的研究與整合出淺顯易懂的檢測辨識方法，繼開發完成螺紋檢測規（該專利發明將第三牙為GO、第十三牙為NOGO尺寸）後再推出螺紋栓規，緊接著再推出可大幅降低環境影響因素的陶瓷螺紋栓規，提供業界廠內簡易又可隨時調校修正的檢測，以提升螺絲螺帽生產良率與穩定的製造品質。

(時報資訊)