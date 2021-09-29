國內螺絲螺帽產業從去年10月開始呈現翻轉態勢，外銷急單紛紛湧進到今年初滿單再接至爆單，一路長紅的訂單讓國內螺絲螺帽業者工廠打得天昏地暗，雖然期間也承受運費、線材、紙箱、木棧板等相關價格高漲的困境，使得盈餘部分大幅縮水，但仍是可接受範圍，不過7月份後逐漸因船班問題、客戶要求延遲交貨等狀況層出不窮，國內螺絲螺帽業者似乎應該採取更保守的接單與生產規劃，並衡量自身口袋深度。

去年疫情以來國內螺絲螺帽業歷經每周做四休三、急單到今年初的爆單，整體來說已是國內產業界算影響最少的產業，今年以來的熱絡讓各家業者加班再加班仍無法因應客戶需求，甚至只要有客戶要銷單的通通歡迎，然而在7月份開始即有些許狀況出現包括船班無法掌控、客戶檔貨次數增加等，形成許多業者依計畫生產成品無法出口囤積廠內，加上先前的爆單效應國內線材短缺價格持續攀升，許多成型廠幾乎都將現金流壓在線材購置，如今貨無法出口甚至囤積一堆成品都將考驗業者的資金調度能力。

而從近期的跡象顯示，國外訂單也產生些許變化，交貨期一直延宕，不知是重複下單或是市場下滑，已經可嗅出不太尋常的味道，但因有許多大廠仍是依計畫生產，並採庫存成品模式因應，畢竟大廠資源多，應變能力強，不僅可庫存成品還能囤積線材，中小型廠商當然負擔就大了，因此如何面對即將到來的價跌量少市場，就考驗中小型廠商的判斷能力了。

近日有南部線材廠爆出退票風波，其實該公司也有生產小螺絲成品，整體狀況如何未得知，但是牽扯的銀行蠻多家的，業界盛傳第四季搞不好還會有更多廠商遇上困境，所以在此敏感時機或許將牽動銀行檢視螺絲螺帽產業金流態度，預期螺絲螺帽成型廠將會是銀行界關注的焦點。

其實今年以來螺絲螺帽業雖然訂單滿滿，但是卻也暴露了許多問題尚待政府與業界共同努力解決，像中鋼積弊多年的調漲問題一直未將螺絲螺帽業面對國際競爭做考量，雖然整體產值對中鋼不算大，但卻是台灣在國際產業上頗能抬頭挺胸的產業，如以政府在其他產業的關注度已可達到國家隊的層級，但就是從未見經濟部從螺絲螺帽產業需求角度與中鋼探討產業扶植的各項作為，放任業者各自努力，但業者就算要從國外進口線材仍受限額管制，對於國際上日趨嚴重的競爭將因受限於成本而逐漸失去競爭力，加上大陸、泰國與越南等都急起直追，國內螺絲螺帽產業若再不從材料源頭探討修正，將會有被各個擊破的一天。

國內今年上演了一場原物料調漲戲碼，其中鋼材產業笑得合不攏嘴，而面對國際市場的螺絲螺帽產業則面臨匯率變動、原物料高漲、缺工缺料與運費直直漲等問題而犧牲利潤，當訂單滿滿時還不打緊，一旦訂單有狀況將即時陷入窘境，以近期的氛圍來看似乎不利因素將接踵而至，業界應及早規劃應變機制才能真正享用今年熱銷所帶來的成果。

(時報資訊)