台灣螺絲貿易協會理事長、榮金工業董事長陳和成任期將屆。任期間由於遇上新冠肺炎，使得原計畫預定好的會務工作進度嚴重落後。為了繼續未完成的會務計畫，理事長陳和成表示11月底下任選舉他將爭取連任，懇請會員能夠再次支持。

陳和成表示，新型冠狀病毒疫情要拖多長，影響面有多大，及重創下後恢復的時間需多久，沒人知道。但他已經準備好下一屆任期的會務規劃執行，另外因體恤整體經濟動盪，理監事會也決議通過明年舊會員將不收會費，大家共體時艱，一起共度難關。

回顧今年2月部桃醫院院內感染到5月疫情爆發，全台警戒三級下，原先計畫的春酒及母親節慶祝活動全部臨時喊卡，而去年底與金屬中心合作開辦的「扣件成形技師培訓班」也因疫情警戒暫時停課。

對於各國封城、鎖國，各國扣件協會的交流參訪受阻，陳和成考慮下一任期將採專訪模式，在網際網路平台，讓各國相關扣件協會能有和國內扣件業有進一步交流的機會。

此外為了活絡協會，讓組織「動」起來，任期內將從會務推動、組織再造、增加會員參與等三大面向著手。像「活動委員會」未來會配合秘書處負責視訊活動規劃，協助會員與參與，並鼓勵會員二代加入，活絡協會，協助轉型。

每年舉辦4次以上教育訓練，重點放在生產及品管，其次行銷、經營管理和財務規劃，盼能發揮新會館功能，增加其使用頻率。合作夥伴將朝繼續與金屬中心、大專院校、民間的教育訓練中心等單位合作，開辦進階的實用課程。

(時報資訊)