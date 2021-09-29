新冠肺炎影響全球運輸大塞，不僅造成企業運輸成本提高，也造成產品交貨時間拉長。隨著萬聖節、聖誕節的到來，第四季為市場需求的旺季，為避免供應鏈持續惡化，台灣螺絲貿易協會（TFTA）理事長、榮金工業董事長陳和成呼籲政府出面協調，從原料、物流、運輸業等上下游廠，尋求出解決的方法。

疫情期間發展出來的供應鏈問題，隨著疫情時間「拖」長，各地供貨不及的情況是愈來愈嚴重。陳和成指出，在2021年，疫苗的推出，政府刺激政策及美元疲軟，皆有助景氣復甦。

儘管Delta變種病毒對於疫苗的有效性可能帶來打擊。但去年疫情肆虐，各國封鎖，工廠停工，造成全球景氣停滯，各項需求銳減，當庫存用罄，各國訂單必然湧向疫情輕，工廠仍能正常生產的台灣。

然而受到全球航運因Delta變種病毒蔓延攪局，部分港口作業停擺，各個港口塞港、缺櫃問題是更是加重。尤其最為令人隱憂是，客戶為了防止供需失衡的現況，訂單超訂為平時3倍量，陳和成採訪時就直言，接單需求已經超出他們可以供應的能力。

這樣不正常、超前部署的下單方式，讓各產業生產超載，不僅嚴重影響交期（現在交貨要8個月以後），且原物料、航運貨櫃的供應吃緊，也讓生產成本大幅增加，加上台幣大幅升值，是讓出口業者頻喊吃不消。

陳和成表示，新冠疫情所帶來的經濟亂象前所未有，看似訂單滿滿，會是賺錢的好時機。但萬物齊漲及嚴重缺工雙重夾擊下，做老闆的是哭喊著「窮」忙。

究竟這樣的情況還要多久，只能等各國全面解封，生產線回復正常，及需求的一段時間盤整，才有可能慢慢地恢復到疫情發生前的「平穩」。

因此他建議扣件業此刻除了思考如何技術升級之外，也應趁著市場仍在大震盪的時候，考慮轉型做「無人」工廠，導入「人工智慧」生產、全面自動化，在政府出面找出有效改善運輸大塞之前，才能有效降低人力成本以及日趨嚴重的缺工現象。

(時報資訊)