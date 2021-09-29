台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨工廠（2012），從3月份起單月營收逐步攀升，且在六個月內連續創五次新高，亮麗的業績的背後除了與官田鋼在業務上策略聯盟帶來的正面效益外，全球各國政府積極推動公共建設帶動經濟成長策略，帶動對鋼鐵的需求，依此軌跡，預料春雨業績還有繼續刷新記錄的機會。

對春雨來說，今（110）年是營運的轉機年。從大環境來看，儘管新冠疫情影響到全球經濟表現，但因各國採用大力推動公共建設維持經濟成長，因此對產品以建築用扣件為主的春雨而言反而有利。加上歐盟預計對中國大陸實施反傾銷，部分訂單轉至台灣。其次，全球各鋼廠開始實施節能減碳以及關注碳中和議題，並且對生產效益不佳的鋼廠進行整頓甚至停產，使得鋼鐵供需出現變化，加上中國大力整頓污染問題，策略性的調降鋼品生產的產量，對鋼鐵產業長期發展有正面助益，進而帶動產品價格上漲。

從產品面來看，春雨的主力產品為扣件、線材與機器。在扣件方面，今年起隨新冠疫情影響減緩接單逐步回穩，其中台灣的接單表現最好，在台商回台投資建廠需求、房地產建築需求以及公共工程建設等三大需求推動下，內銷成績斐然；在各國採用大力推動公共建設及歐盟轉單效應下，外銷出貨也急速成長。中國與印尼因為建設需求不畏新冠疫情影響，業績表現仍處於成長狀態。

在線材部分，因扣件需求急升，使得線材供不應求，拜策略聯盟效益之賜線材來源充裕，不僅可增加銷售業績，還可確保螺絲帽原料來源無虞有助於成本下降，是帶動營收與獲利成長主要的關鍵，後續只要接單持續成長，營收就有機會續創新高。

而在機器方面，轉投資的春日機械公司準備申請股票上櫃，正在全力衝刺業績，因扣件訂單需求增加，也帶動扣件設備成長。

目前春雨訂單能見度可達明年第二季，是近幾年對營運前景看法最樂觀的時期，在結合外部合作夥伴及擴充部分產線來因應，以及售價提升及整體成本控制得宜下，今（110）年春雨在營收與獲利預期都能繳出傲人的成績。

(時報資訊)

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