AI已運用於非破壞檢測專業領域！以研發能力見長的台灣金屬材料品管公司，於AI人工智慧導入焊道檢測上取得重大技術突破，成功發展出自動判讀與評估技術，可望大幅精進焊道檢測精準度及檢測效率。

產業逐漸導入AI人工智慧，在此趨勢下，專業NDT業者的台灣金屬材料品管公司攜手慧穩科技及全友電腦，三方進行跨域合作共同投入焊道底片的AI自動判讀與評估技術，並獲經濟部補助研發經費補助。據悉第一期計畫目標已達成，目前判讀精準度約達92％，檢測判讀速度為人工判讀的數倍，並將投入第二期計畫，預計110年底完成，透過大數據及AI人工 智慧深度學習後，效益更為顯著，預期判讀精準度可達100％，除此更將納入我國CNS、日本JIS、美國ASME等國家標準規範，讓檢測更能 滿足客戶需求。

台灣金屬材料品管總經理黃啟貞表示，非破懷檢測業面臨人才與技術傳承問題，由於業界人才傳承不易，並為了提升焊道等檢測工作效率，因此結合AI技術、影像掃描等業界佼佼者，於109年3月起共同投入AI自動判讀及評估相關技術研發，如今第一期計畫已完成並達成預期目標，並即投入第二期計畫，相信在大數據及AI深度學習下，判讀精準度可達100％，不只可滿足非破壞檢測作業需求外，甚至有機會發展成為整廠輸出的商業模式，擴及國際市場。

配合政府積極發展風電產業的政策，台灣金屬材料品管公司除了在材料的檢測服務外，亦已針對營運中的風電機組之後續檢測，投入相關檢測技術與設備的研發，將可滿足風電設備檢測與維修需求。

台灣金屬材料品管擁有多項自主開發先進之儀器、設備及專業的檢測經驗、技術及專業團隊，計已取得TAF國家實驗室認證計24項，包括超音波檢測、射線檢測、磁粒檢測、液滲檢測、測厚、渦電流檢測等以及ISO 9001、OHSAS 18000、驗船協會船級測厚認證、高階資質認證及GE Supplier Qualification等國際認證。

(時報資訊)