台南市小東路公營住宅興建工程獲得2021國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」卓越獎，再添台南之光。該案位於台南市北區，基地面積8,029㎡，西臨台南最老與面積最大的台南公園。東接地下化後即將規畫為綠廊道的台鐵縱貫鐵路及國立成功大學力行校區。因此本案規畫的重點在於重新連結由西而東的台南公園老樹與流瀑、公宅基地、縱貫鐵路，以及成大校區之台南綠帶與人文脈絡南市都發局表示，呼應臺南常民建築特色與老樹和諧共生，以台南安平特有建築形式「單伸手式住宅」為量體美學設計概念，將形塑中央合院，未來L型建築量體極大化公園景觀，並且在各樓層設置公共陽台作為觀景據點，讓擴大的綠帶盡收眼底。

景觀上將鐵道遺跡轉換成為社區廣場，保留歷史鋪面與基地現有的原生植栽；基地西南方退縮，保存古蹟遺址脈絡，並將歷史足跡刻劃在景觀公園的各個角落。住宅單元總戶數379戶，能提供不同生活形態、不同使用者彈性運用；功能配備符合永續、安全管理、智能與節能減碳等需求。

此外，公共空間設置在低樓層及屋頂層，兼具對社區鄰里的開放性，同時保有居住單元的隱私性；老人日照中心、幼兒園及社區型商業區等社會福利營造，共同形塑了友善且跨世代的生活空間。

延伸台南綠廊，通風採光永續節能。住宅的通風及採光透過環境模擬軟體，分析熱輻射、日照、開窗方位與尺寸、室內採光、空調耗能等項目，做出最能適應台南熱帶季風氣候的規畫與設計。各層通廊皆有通風、節能、自然採光；各層居室單位也有深度遮陽格柵，能夠柔化台南的酷暑與日照，同時享有無阻隔的好視野。

(時報資訊)