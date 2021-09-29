由新美齊集團（2442）攜手中石化（1314），並委由大陸工程營造的指標建案「新美齊画世代」於中秋連假期間，接待中心正式對外開放，極短時間內創下火紅佳績。「新美齊画世代」2,449坪的建築開發，呼應新北市「府中雙城」雙軸三廣場的區域再造美學，不僅享有新舊相融的生活質地，成功串聯新板特區、府中商圈、TPARK遠東通訊園區三大動能，布局新北首都核心、看齊未來榮景。

「新美齊画世代」捷運府中站旁2,449坪稀有大基地，形塑4棟24層擎天建築的大社區，擁有八大事業體基礎的新美齊集團，力邀擁有台灣高鐵、北市中心頂級豪宅等著名業績、台灣工程營造業領導品牌「大陸工程」合作，打造4棟地上24層、地下5層的SRC+RC大樓，同時以超越法規的6級制震力、「黃金級綠建築」、「銅級智慧建築」雙標章認證，建構符合未來趨勢潮流的建築空間。

買房要住市中心，置產要選蛋黃區！舊時的板橋車站，今日的捷運府中，彷彿是板橋人的客廳，以空中光廊串連起始終美麗的後站，慈惠宮的信仰、黃石市場的美食、萬聖節的節慶感、湳雅夜市的人情饗宴，新舊融合恰到好處。

「新美齊画世代」主力坪數格局設定為2房（22～25坪）、2+1房（28坪）、3房（33～40坪）、3房+1（47～50坪）符合首購與換屋族對質感的要求，更以五星級飯店般的公設，規畫以享樂生活為主題的社區型態，全案售價每坪57～65萬元。貴賓專線：（02）2968-6888，接待中心：新北市板橋區南雅西路1段118號。

(時報資訊)

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