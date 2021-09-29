今年上半年，南京東路、敦化南、北路等傳統豪宅聚落，有不少指標案陸續登場。負責現場銷售的專案經理劉鎮瑋表示，有「台北華爾街」之稱的南京東路上，南京東路三段合建大案「南京御邸」，以坐擁捷運南京復興站與松江南京站雙捷三線的地王之姿登場，該案基地原屬傳產、醫療、飯店、建設等五大家族的發跡起家厝，隱富聚落血統純正，因此吸引不少重視風水的高端買家入主，甫開案不久，即迎來銷售佳績。

南京金融商圈雖然發展已久，但不斷有建設話題挹注，持續拉抬區域價值。近期最受市場關注的，莫過於與這條黃金軸線相接、直通松山機場國門的敦北大道，輪番啟動台塑總部、開發金總部、玉山金總部、全球人壽總部等大型都更案，高達3,000億開發量能源源注入，不僅更新街景地貌，敦北豪辦與南京金融兩大商圈聯手，也將再創城市發展新高峰。

同時，「南京御邸」台北城心位置，快速串聯建國、新生、市民高架等台北交通動脈。

「南京御邸」為SC鋼骨景觀建築，規畫37、51坪格局，樓高20層，居高臨下、視野遼闊，不僅可享綠意盎然的校園景觀，更廣納大台北360度城市風景，大屯山與城市建築層次有致，台北101、大直橋、美麗華、西華富邦、信義聯勤等經典指標盡收眼底，與諸多豪宅欣賞同樣窗景，但價格卻實惠許多。

以鄰近的指標社區「元大花園廣場」為例，即便屋齡已16年，今年2月揭露的成交價仍有157萬元/坪，但本案近期成交的13樓戶，實價登錄顯示每坪約為134萬元，相當超值。

(時報資訊)

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