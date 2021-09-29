面對陰霾未散的新冠疫情和全球經濟的不穩定性，ESG主題投資在投資市場越來越受到重視，不少主打ESG概念的投資產品相繼出爐。滙豐中華投信於9/28日宣布推出「滙豐ESG永續多元資產組合基金」，此基金將聚焦在全球永續投資主題範圍的ESG基金，囊括符合ESG標準之股債標的，藉由股3債7攻守兼備、廣納多重收益來源，不僅追求成長潛力，也透過投資多樣化降低個別資產風險，為投資人提供長期且永續的投資優勢。

滙豐中華投信董事長李選進表示，相較於歐美國家，亞洲市場的投資人對於永續投資的需求雖然在起步階段，但增速和潛力不容忽視。李選進強調ESG投資不同於以往金融分析和投資評估的方式，較為重視投資行為所產生的價值，有助於塑造更永續發展的未來，同時也為投資者提供潛在增長機遇。

滙豐中華投信繼推出低碳債券基金以及氣候變化股票基金後，此次推出ESG永續多元資產基金，反映當前市場需求，並協助投資人應對疫情衝擊下的不明朗 ，李選進指出，滙豐中華投信未來將在台灣持續推出具個性化且針對性的綠色投資產品，提供更多綠色投資選擇。

滙豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達說明，該基金採取嚴謹選取標的與檢驗流程，投資市場成熟國家為主，新興市場國家為輔，除了網羅ETF投資基金，也運用行業認可的永續發展投資行動與策略，檢視並篩選投資組合中的基金，同時採用量化分析如永續發展定義、流動性以及低碳因子等，以及質化分析如受禁制武器政策、責任協定或巴黎氣候協定等，重視永續投資標的以達到投資組合最佳化。將ESG基金納入資產配置，將發揮永續投資長期效益。

(時報資訊)