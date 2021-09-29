受美國聯準會11月可能宣布開始縮減購債、中國恒大債務風暴等利空衝擊，9月以來全球股市下跌1.53％，但全球基礎建設指數在能源基建類股隨油價反彈支撐下表現持平，下半年以來全球基礎建設指數上漲2.81％、領先全球股市上漲1.69％表現，展現領漲抗跌特性。

富蘭克林證券投顧表示，全球股市歷經一年多漲勢，已逐漸反映基本面、評價面甚至政策面調整預期，景氣換檔及寬鬆政策轉向的過渡期，看好基礎建設類股同時涵蓋防禦色彩的公用事業、受惠疫後經濟重啟的運輸基建，及長線趨勢的通訊、再生能源等次產業，具備進可攻、退可守的優勢，加上全球基礎建設指數目前股利率3.41％、高於全球股市1.77％，高股利率及穩定股利收益可滿足投資人資金需求，建議現階段採取分批加碼或定期定額策略，將全球基礎建設產業型基金納入投資組合配置，網羅多元契機。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，全球經濟因各地疫情不一而出現分化表現，目前看好公用事業類股營運穩定且評價面便宜的優勢，精選具「重組分拆」或「減少碳排放」投資亮點的美國公用事業公司，而已開發國家的疫苗接種加速、美國11月將開放完整接種疫苗的國際旅客入境，可望進一步改善鐵路、付費道路及機場等運輸基礎建設產業的能見度，這些運輸基礎建設公司背後有重要戰略資產支持，但目前股價相對疫情前水準仍存在大幅折價，中長期漲升潛力可期。

(時報資訊)