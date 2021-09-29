台股行情熱，台股ETF也成為當紅的搶手貨。根據投信投顧公會資料，在2019年底，台股原型ETF規模為新台幣（下同）1,274億元（公會基金分類為「國內投資指數股票型_股票型」），隨後開始規模大噴發，到了今年8月底，膨脹至4,274億元，短短一年半有餘，就有約3,000億元的資金湧入台股原型ETF產品。

元大投信台股研究團隊建議，投資人不見得一定要在「賺股息」與「賺成長」間做出選擇，透過將多檔優質ETF組成投資組合的方式，就有機會為自己搭建一個兼具「成長性」與「收益性」的理想投資組合。

例如，投資人可以選擇成立較早、屬元老級，且以大型股為主要配置的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）和元大MSCI金融（0055）等ETF，做為投資組合的核心配置，並搭配元大臺灣ESG永續（00850）、元大台灣高息低波（00713）這兩檔ETF新秀，為自己的投資組合擴展投資疆界，參與更多元產業、市值和題材的投資商機，讓自己的投資組合能攻能守，在降低波動中追求長期成長。

元大投信台股研究團隊指出，元大臺灣ESG永續ETF有兩大特點，其一，在成分股挑選過程中，將ESG相關質化與量化因子納入考量，指數專家藉由國際級資料庫嚴選致力於ESG發展，以永續經營為目標的上市公司，讓投資人用小錢能投資一籃子的永續企業組合。其二，元大臺灣ESG永續ETF相對於投資人熟悉的元大台灣50ETF，成分股囊括較多具成長潛力中小型企業，投資人藉由投資這兩檔ETF，全方位參與大中小型股的成長。

至於元大台灣高息低波ETF，以現階段的投資內容，有別於已經取得廣大國人認同的元大高股息ETF，可以為投資人涵蓋到更多具備隱形冠軍特質的中小型公司，利基市場取得牢不可破的領導地位。

(時報資訊)