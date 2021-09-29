受到大陸地產股系統性風險衝擊，市場波動再起，投資收益的不確定性也跟著升高。投信法人表示，多重資產基金因廣納股票及債券，能展現追漲抗跌效果，加上採用ESG評級與碳排指標等研判因子，可增加基金的穩定性，「收益化」加上「永續化」，ESG低碳多重資產基金可成為投資人在亂市中的金鐘罩。

聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱指出，隨著大陸地產股債務危機升溫，市場避險情緒愈趨濃厚，加上美國將進入財政、貨幣政策的關鍵討論期，行情波動可能加大，此時投資應順勢轉向防禦性操作。

周鉦凱分析，ESG低碳多重資產的投資組合因涵蓋流動性佳、爆發力十足的成長股票，搭配低波動且多為投資等級信評的綠色債券，透過有股有債的資產配置，能讓投資人在市場反彈時參與上漲行情，當行情反轉下跌之際，也能夠降低整體投資組合風險，提升資產保護力。

華南永昌實質豐收組合基金投資團隊表示，從過去20年來美國CPI走勢與主要資產類別表現來看，通膨升溫時，實質資產如不動產、原物料等相較於傳統股、債更有表現，尤其企業獲利增長，持續擴編的設備需求與租賃空間，有利於REITs，可望受惠於租金現金流增長，帶動折現值提高，能抵禦實質利率逐漸攀高的環境。

尤其看好新型態的REITs，如電塔、數據中心、雲端運算及醫療等，因搭上相關產業趨勢成長機會，帶動租金收入更具成長性，投資潛力值得期待。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，聯準會突然升息機率偏低，衝擊可望邊際遞減。投資人此刻更應該把握進場布局的機會，以定期定額、搭配跌深加碼方式，分批建立部位，待未來市場情緒轉向樂觀時，有機會帶來不錯的回報。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，在企業面好轉下，料目前股市評價有支撐，投資人可以逢低分批布局全球股。

野村環球基金經理人呂丹嵐表示，在當前環境下，選股四大因子（價值、成長、股東報酬及企業盈餘品質）將維持等比重，均衡投資布局。

另外，隨著殖利率曲線趨陡，將維持體質較佳的金融股部位。

(時報資訊)