從VIX恐慌指數走勢來看，過去20年平均高峰落在10月及11月，換言之這段期間美股波動將會比其他時間還要劇烈。投信法人表示，近期金融市場開始出現雜音，建議利用波動度較低的平衡型基金作為核心資產，來降低市場變數帶來的干擾。

近期受到恒大事件影響，投資人擔心大陸房地產出現連鎖效應，使得全球股市都出現較明顯的震盪走勢；同時還有美國聯準會聲明將會在今年啟動縮減購債計畫等變數，預估第四季金融市場將不如前幾季平穩。

平衡型基金因同時具有積極型的股票資產，以及可以抵抗震盪的債券資產，能做到抓住市場成長動能，與風險分散的優勢，因此成為今年下半年國人相當熱愛的商品。

瀚亞投資表示，隨著升息議題浮上檯面，全球最寬鬆的時間已經過去，預估接下來投資環境與報酬率將回歸常態。觀察到目前全球最大的兩個經濟體美國跟大陸，製造業PMI都從開點開始微幅滑落，同時驚奇指數開始疲軟，就動能角度來看，最強大的動能可能已經過了。

展望後市，隨全球資產都屬於高檔位置，美國也開始縮減購債，市場資金寬鬆可能會開始出現改變，預估股市跟債市表現也會開始相對平淡，像之前雙位數的成長較難出現；但也不需過度擔心金融市場會立刻出現反轉，在基本面持續成長以及資金寬鬆環境下，未來趨勢還是正面向上。

M&G入息基金操作團隊趁市場出現不確定性時逢低買進；並靈活彈性調整資產，股票、債券，以及另類資產比例彈性空間大；在投資區域跟產業上，以不集中於單一國家或商品為原則，透過全球平衡型基金的特性對抗第四季市場波動。

MFS全盛表示，面對未來後疫情經濟復甦所可能帶來的通膨壓力，可透過多元資產策略來因應，藉由投資全球股票及信用債券，追求中長期資產增值機會，避免購買力遭到通膨侵蝕。尤其近期市場對於通膨的擔憂升溫，在股市評價變貴的投資環境下，建議可建構由股債搭配的多元資產投資組合，以達到降低波動、追求長期資產增值的效果。

(時報資訊)