台股現階段進入選股不選市，選對類股比大盤走勢還重要，法人建議，可用專家選股的台股基金介入台股投資。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，美國8月非農就業也低於預期，使得市場對於聯準會縮表的時間預期再度遞延，國際上主要央行也重申其寬鬆態度，整體市場資金面仍然充沛。全球經濟數據呈現穩定復甦、資金環境寬鬆，有利於全球股市盤勢緩步走揚，也有助於維繫台股樂觀的投資氣氛。

由於疫情有變數，仍需持續觀察，大盤應會位於區間盤整，中小型股當中產業成長趨勢明確者仍有行情可期待，選股難度上升但做多策略仍有利可圖。看好族群包括雲端伺服器相關、半導體族群包含晶圓代工、IC設計等，整體操作策略仍以選股不選市、看長不看短為主要概念，持股水位可中性偏多。

第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，台股受惠消費買氣提升、製造業訂單湧現，半導體、電子零組件、光電等企業，營收獲利都較去年同期大幅成長，吸引投資人青睞。

曾萬勝指出，隨著疫苗大量施打，經濟復甦動能逐漸轉強，全球將迎接40年來最大的需求爆發潮，包括短期的供應鏈庫存回補、中期的財政擴張措施、長期的數位升級需求，將同時嘉惠台灣出口製造業與全球創新科技產業，業績具爆發潛力。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，台股投資氣氛受到聯準會研議QE退場計畫與Delta變種病毒擴散兩大因素影響，而類股的差異化將有增無減，不過，股市長線多頭格局不變，因此建議投資人以平常心面對。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，在類股操作上，可著重第三季財報佳、基期不高或法人相對持股較低族群，短線科技股將優於傳產股表現，看好汽車、車電供應鏈、伺服器供應鏈，以及半導體供應鏈。

(時報資訊)