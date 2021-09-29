近期股市高檔震盪，市場氣氛觀望，美股震盪走勢，大陸8月經濟數據不佳，及恒大事件衝擊，拖累整體房產及陸港股，台股大環境震盪加劇，但企業獲利成長佳，預期台股基本面有撐，有利帶動台股基金績效表現。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，近期台股呈現區間震盪格局，主要是受到消息面影響，台股基本面仍相當穩健，股市長多展望不變。受惠5G、AI、雲端等科技應用，全球半導體產值將再創高，台灣半導體供應鏈占有關鍵地位。國際半導體產業協會發布最新報告，明年半導體設備投資總額將近1千億美元、年增約8％，將連三年創新高，台灣以260億美元名列第二，顯示整體半導體景氣處擴張階段。

群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，台股拉回可多留意營收財報、產業前景佳具複合利多題材股，選股以基本面趨勢及獲利佳、股價基期及本益比低、籌碼越乾淨越好。第四季題材面或基本面均正向，更是電子拉貨及新品旺季，傳產集中汽車零組件族群，消費性電子、食品民生中概通路、航空觀光都是可多留意。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，歐美經濟解封與疫苗施打率逐步提升，預估疫情影響將趨緩，但缺料與缺櫃造成生產不順與訂單波動度增加。今年第四季操作布局重點，轉為持續成長的雲端伺服器類股、IC設計與後疫情時代受惠類股，留意擇優逢低布局。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊強調，預估今年全球5G手機銷量可望達5.3億台，滲透率達38％，2022年滲透率將挑戰50％，帶動手機供應鏈零組件升級趨勢，台廠擔綱產業要角，持續看好相關5G手機供應鏈族群。

(時報資訊)