近期金融市場劇烈震盪，主要是受到大陸房地產商恒大出現償債危機的影響，至於美國聯準會在利率會議後暗示將縮減購債，因已在預期之中，市場出現反彈走勢。野村投信指出，在恒大事件尚未落幕且市場持續關注聯準會後續行動下，近期股債市均將較為波動，將複合型債券基金做為投資組合之核心部位，不僅能藉由各類債券之分散配置降低風險，更能靠著專業投資團隊在變動局勢下掌握投資機會，達到進可攻、退可守的目標。

在境外複合債基金裡，今年下半年甫進入台灣市場之野村基金（愛爾蘭系列）─全球多元收益債券基金憑藉著靈活且多元的投資策略，成功吸引台灣投資人目光。基金經理人賀昱誠（Richard Dickie Hodges）表示，預期利率（特別是在美國）在兩年內會比現在更高，雖然無法確定美國何時將開始升息，但對於聯準會來說，零利率並不「正常」，而且聯準會更願意將短期利率控制在接近1％的水平，預估2022年下半年啟動升息的機率較高。

聯準會應已從2013年的減債恐慌和2018年末股市的兩位數負報酬中吸取教訓，不想造成這種不穩定性，因此將提前和漸進地發出縮表和升息的訊號。預期縮減購債（或提高縮減購債預期）將對公債殖利率和投資級、高收益債利差造成壓力，這與聯準會迄今為止的購債計畫所帶來的殖利率和利差走低，恰好相反。

野村投信指出，雖然全球景氣未明顯受到Delta病毒影響，持續復甦腳步，但明年的成長幅度在今年基期墊高後，成長力道有趨緩情況，預期第四季全球股市會較為震盪，但長期而言股市仍具備成長潛力。

野村基金（愛爾蘭系列）─全球多元收益債券基金有別於一般的複合債基金，投資範圍包括可轉換債券，可轉換債券與股市連動度較高，可以參與股市上漲動能；此外，基金並搭配「股票賣權」避險，透過衍生性商品的避險運用，提高績效的掌握度，因此相當適合做為投資組合之核心資產。

賀昱誠指出，在投資策略方面，基金持有大量短天期美國公債和國庫券部位作為流動性準備，有助於抑制基金的整體波動度，並掌握出現具吸引力逢低買進的機會。另外，運用銀行和保險公司的次順位金融債作為高收益債的曝險，而這類型債券集中在未來兩年內到期或被買回的短天期債券，在利率可能上升的環境下，將為基金提供更多流動性。

如果信貸市場出現更廣泛擔憂，這些債券在短期內可能會出現一些波動，但會迅速到期並回歸面額，同時提供具吸引力的收益率水平。殖利率具有吸引力的另一個領域是新興市場債，投資團隊願意在這裡承擔一些風險，因為承擔多一點風險將有機會獲得補償。

(時報資訊)