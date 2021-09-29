全球成長正在放緩，加上聯準會即將開始縮減購債規模，勢必造成市場波動，部份法人早已開始調整投資策略，不再那麼偏好風險性資產，第四季投資策略更建議投資人未來可增加抗波動投資策略。

富達國際表示，從8月即調整股票的看法，從加碼轉為中性看法，且會注意個別區域的投資價值與風險，區域上較偏好成熟市場。

全球變數如雨後春筍地冒出，目前市場最關注的二件是美國聯準會未來動向以及大陸恒大事件，法人表示，儘管聯準會9月利率會議已結束，但也釋出多項訊息，包括聯準會將在11月啟動縮減購債規模，2022年中完成縮減購債規模的使命；預計從2022年開始升息、2023年升息幅度有機會加大；此外，聯準會也調降預估經濟成長率，並預估通膨會大幅上升。

富達國際表示，Fed將通膨上揚定調為短暫性因素所致，但隨著成長趨緩，聯準會也擔心增長消退的速度快於預期，那麼偏高的通膨、加速放緩的成長就可能成為現今政策的挑戰。通膨預期上揚且成長放緩是美國聯準會在決策時的一大挑戰，債務上限的爭議也有可能在未來數周內成為市場焦點。

大陸近期監管消息不斷，不排除短期內因為不確定性增加，進而會影響市場投資信心，市場波動因而增加，採取抗波動的投資策略。該投資團隊將股票看法由加碼轉為中立，且因為殖利率波動考量。對於債券投資，富達建議，加碼高收益債與短存續期間債券。

摩根資產管理表示，面對聯準會的縮表與美國經濟的趨緩，第四季應該採取多元配置的策略，透過股息與債息來達到優化收益的目標。在股票資產方面，也相對偏好歐美市場、高息股題材，以及具吸引力的亞洲市場。在債券投資部分，除了看好較高收益率的高收益債之外，也建議適度搭配多重債券以降低投資組合的波動率。

(時報資訊)