低利率環境下，固定收益類型商品需求居高不下，在眾多債券型商品中，美國高收益債奪下今年來債市績效冠軍，主要因美國高收益債的高殖利率及基本面穩健優勢，成為近期熱門資產，後市持續看漲，可趁美國聯準會正式升息前，布局美國高收益債基金。

瀚亞投資美國高收益債券基金研究團隊表示，統計顯示，截至9月13日止，今年以來主要債市中，美國高收益債券指數以4.96％績效大幅領先其他類型債券，從殖利率來看，美國高收益債維持在4％以上的4.58％高水準。美國經濟復甦強勁，為金融市場帶來助力，尤其企業獲利提升、體質轉佳，美高收債體質明顯改善，違約率降至歷史平均低檔位置，整體債券品質提升。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷認為，美國總經環境復甦不變，且政策支持力道未減，加上違約情況明顯改善、融資環境暢通，及市場對收益需求仍不墜，支持優高收債、高收益債仍具配置吸引力。尤其優高收債高息優勢、存續期間短，面對未來升息更具抵禦能力。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人李怡慧指出，近期受到變種病毒疫情擴散影響，勞動市場數據波動較大，經濟數據也是好壞參半，顯示疫情對經濟造成隱憂。但不確定性引發高收債市震盪同時，也創造逢低承接機會，市場仍存在通膨及美債殖利率走升風險，建議配置短天期存續期、有擔保抵押的美國高收益債，防止違約風險對投資部位的衝擊。

展望債券市場後市表現，瀚亞投資看好高收益債在基本面穩健向上，且市場上法人買盤需求不減，對未來看法正面。且根據經驗，在升息環境中，高收益債因受惠經濟成長，可望支撐債券價格表現，建議有現金流需求者，可趁美國聯準會正式升息前，布局美國高收益債基金。

(時報資訊)