大陸市場利空消息頻傳，法人表示，短期內陸股的波動或許會繼續上升，但非所有個股都會下跌，甚至可以其中找到投資潛力且獨一無二的企業，這類公司的市占率擁有主導地位，其絕對估值在當前的價位下將更具吸引力。

今年陸股深受監管政策的陰霾壟罩，但其中有部分的監管舉措並不完全是負面影響。以互聯網平台來說，其監管目標可能是遏止壟斷和寡佔，避免迫使商店簽訂獨家合約，或是採取掠奪性的行銷策略。這一輪監管行動是促進競爭並創造有利於小型企業蓬勃發展的環境，讓不論是B2C或是B2B領域的產品，消費者都能受惠其較低的價格。

雖然某些企業和產業面對較高的不確定性，但與政府重點策略較為一致的其他商業範疇則有望迎來投資機會，像是電動車，及相關綠色能源產業。因有助引領大陸邁向乾淨能源，減少碳排放和汙染所導致生育率下降以及生存環境不佳等種種問題，將有望通過投資增加而受惠。

此外，進口替代亦是大陸重要的關鍵部署之一。進口替代涉及醫療、科技等各產業，其中以半導體別具戰略意義，尤其在美國對電信巨擘華為頒佈禁令後，大陸更致力於提高半導體設計和製造技術。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，大陸近期的「能耗雙控」政策再次引起市場震盪，「能耗雙控」即能源消費強度和能源消費總量雙控，每年全國設定總量目標，再將目標分解到各地區執行，今年前八月大陸規模以上工業增加值累計同比增長13.1％、全社會用電量增長13.8％，實現全年能耗目標壓力大，因此近期發改委督導部分地區重視落實雙控任務。該政策並非近期政策的加碼，而是既定總額框定下，前期消耗過快導致年內額度不足，市場無需過度解讀，反而可利用陸股短線的回跌逢低布局。

類股布局上，消費類股相對看好，前期被疫情壓抑的消費力道有望出籠，建議逐步布局。

(時報資訊)