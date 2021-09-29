近期大陸股市受政策與恒大事件干擾，讓相關基金績效也出現分歧，根據統計，投信發行的陸股與A股基金近一個月績效，僅有7檔力守正報酬，其中以A股基金、中小型基金表現相對出色。

保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，針對恒大，儘管北京當局是否接管恒大並未明朗，但與恒大主要往來的銀行，已陸續為相關貸款提列損失準備，或對部分短期貸款進行展延，反映出目前恒大的風險仍屬可控，不至於演變成陸版的「雷曼事件」或導致全球金融風暴及衰退。

至於政策面對市場的影響，張玉佩表示，近期包括食品飲料、休閒服務、醫藥、家電等報團股受疫情與監管等因素影響，走勢較弱，不過從下半年以來觀察，包括化工、有色、新能源電器設備、半導體等類股仍維持強勢，而受到政策影響較大的食品飲料、醫藥等類股，在風險釋放後，目前估值已回到合理水位，有利於吸引逢低買盤承接，後續走勢不悲觀。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，大陸股市受政策影響，近期出現震盪行情，但可預見未來政策將往穩增長傾斜發展，包含貨弊和財政政策，股市的資金來源可望獲得支撐，且偏鬆的資金環境有利股市成長板塊的表現。

投資策略上，大陸後疫情時代的經濟復甦逐漸趨緩，政府逐漸轉向放寬貨幣政策，有利股市打開上漲空間。未來財政政策施力的重要增加，看好受惠的類股。因疫情使供需不平衡的原物料，未來有機會刺激價格上漲。

第三季下旬大中華迎接傳統的消費旺季，加上企業轉型及政府政策推動都可望對股市帶來效益，尤其下半年也是股市的旺季，加上金九銀十期間股市多正面表態，顯示此期間的內需顯材加持，也增添陸股投資吸引力。

投信法人強調，儘管近期政府監管風險及恒大事件，導致大陸股市信心面受到影響，然而對於政府扶持的半導體、新能源車等產業，或是受惠第四季傳統旺季的消費產業基本面影響性不大，觀察近期消費與白酒類股等均出現反彈跡象，預期待信心面修復後，A股仍有表現機會。

(時報資訊)