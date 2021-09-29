28日台股震盪拉回走勢，加權指數收低17,181.44點、跌幅0.76％；揚明光（3504）股價帶量攻堅行情，收高114.5元、上揚3.62％，帶動相關認購權證交投活絡。

揚明光2021年前八月營收28.28億元，年增幅14.71％，8月營收3.15億元，月減幅17.25％及年減幅14.26％。2021年上半年稅後虧損0.19億元及每股虧損0.17元，去年同期虧損1.21億元及每股虧損1.06元；第二季轉盈，單季稅後盈餘0.12億元及EPS 0.11元，優於去年同期虧損0.35億元及每股虧損0.31元。

揚明光8月底公布自結7月業績，單月稅後盈餘0.2億元及EPS 0.17元，顯示累計前七月業績已彌平虧損，市場看第三季有持續好轉表現。揚明光上半年銷售組合，高毛利的3D列印機比重由10％提升至15％，低毛利微投光機則從40～50％降至35％。法人看第三季微投光機、智能家居鏡頭與3D列印出貨呈現季減，但車用鏡頭季增。27日外資轉買超揚明光1,132張，28日小幅調節98張，九月來外資賣超量2,607張。

＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意