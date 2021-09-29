中國大陸近期紛紛下發「能耗雙控」政策文件，要求控制能源消耗總量和強度，部分地區生產基地被迫停工至月底，衝擊電子供應鏈生產進度。法人認為，隨著第三季業績即將出爐，建議關注營運干擾小，且具旺季題材的個股，被動元件廠國巨（2327）、凱美（2375）成長動能看俏。

國巨第三季在手訂單需求仍佳，，公司7、8月營收持續創高，市場看好第三季業績將優於第二季表現。展望後市，受到中國十一長假、歐美聖誕節、客戶年底盤點庫存影響，以往第四季為國巨傳統淡季，但公司持續進行整併，產品組合調整之下，預期將季節性干擾因素將降低，營運淡季不淡。

此外中國大陸9月多地實施限電，國巨蘇州廠區因位於住商混合區，未受限電影響。法人指出，下半年陸續發生干擾供應鏈的突發事件中，對目前國巨營運皆未造成直接影響，有助旺季效應顯現。

凱美為國巨旗下唯一鋁電解電容的子公司，凱美子公司昆山旺詮配合當地政府限電政策，產線調休停工。公司指出，停工期間以現有庫存因應客戶出貨需求，對營收影響有限。

法人預期，凱美今、明兩年鋁電解電容營收年成長皆有兩成以上水準，電阻展望正向，獲利能力提升。且受惠供應鏈擴產嚴謹、下游需求暢旺，子公司電阻廠旺詮電阻價格調漲，挹注營收貢獻同步提高，業內外表現皆美。

(時報資訊)

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