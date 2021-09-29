歐盟委員會23日正式提出議案，帶動Type-C商機有望全面擴大，市場看好，已切入Type-C、USB-PD市場的偉詮電（2436）、創惟（6104）等IC設計廠可望受惠該提案，使出貨動能更為強勁，股價28日逆勢強漲逾2％。

歐盟近期提出草案，擬要求電子裝置均要具備統一充電規格，須內建Type-C連接埠，法人預期，此舉不僅恐衝擊一直以來皆採用Lightning的iPhone，屆時若該提案通過，也意味著包括「非蘋陣營」的三星、OPPO、Vivo亦須全面跟進，將有效推升Type-C需求面全面向上。

Type-C PD廠偉詮電6、7月業績連續創單月新高，雖8月微幅回落，惟累計前八月營收仍有23.14億元，年增44.1％。法人預估，其第三季仍將維持逐季增長態勢，且第四季更可望在量價齊揚下，再度改寫新猷。

偉詮電已切入歐美、大陸等行動周邊品牌快充供應鏈，出貨動能將一路旺至年底；至於在車用方面，也布局先進駕駛輔助系統（ADAS），受惠日系客戶帶動產品出貨續揚。法人預期，隨快充、車用兩大產品貢獻，偉詮電營收、獲利可望持續成長。

高速傳輸IC廠創惟則擴大攻占Type-C商機，市場分析，筆電與智慧手機持續導入Type-C接口，激勵Type-C的USB Hub控制IC需求暢旺，帶動創惟今年出貨動能激增。此外，創惟也挾USB 4商機崛起利多，對應USB 4之Hub控制IC已進入試產階段，預期2022年中放量出貨，屆時將可通吃Type-C、USB 4市場訂單。

(時報資訊)

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