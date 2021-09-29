大陸加強「能耗雙控」政策落實，多省因未能達到當局設立目標被迫限電、限產，產業鏈雞飛狗跳，唯獨造紙、塑化等高耗能產業在供給端無法補足需求下，報價蠢蠢欲動，包括永豐餘（1907）、台聚（1304）等個股有望成為最大贏家。

國內紙業龍頭永豐餘業內受惠金九銀十等傳統旺季，在黃金周與中秋節過後，緊接雙11購物節，大量包裝需求帶動訂單量明顯提升，且大陸當局厲行「能耗雙控」，大陸紙業大廠被迫降載，9月上旬陸續發布停機計畫，供需失衡下，造成紙廠陸續漲價，大陸瓦楞紙出廠價已逼近每公噸四千元人民幣。

永豐餘今年上半年就賺進32.54億元，年增71.11％，每股盈餘1.96元，累計前八個月營收為566.87億元，年成長24.07％。

此外，永豐餘在業外也孕育小金雞永豐實，永豐實作為國內市值最大的民生消費股，29日擬以52元承銷價掛牌上市，興櫃均價28日收在63.13元。

另外大陸若要同時滿足經濟成長及減少碳排放，勢必要仰賴新能源發展，但今年上半年太陽能裝機量只完成13GW，遠落後全年50GW目標，預期下半年將加快安裝腳步，將進一步帶動太陽能薄膜原材料EVA報價繼續走揚，助於主攻光伏級EVA的台聚業績更上層樓。

台聚主要生產EVA及PE，隨大陸太陽能產業加速裝機速度，EVA需求轉佳，報價一舉突破三千美元大關外，原料乙烯也因新產能開出，價格下滑，拉大利差空間，加上與亞聚共同投資的古雷石化投產，全年獲利看俏。近五日獲外資買盤敲進，合計買超5.52萬張，率領股價收復季線後一路沿線上攻，28日續漲3.78％，以41.2元作收。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意