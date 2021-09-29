全球通膨持續走高，而美國颶風衝擊原油、天然氣之生產，原油庫存走跌，帶動輕原油掀行情，價格持續上漲、創下近三年以來新高，天然氣也在庫存持續短缺下價格走高，也攀上2018年以來新高的位置。

原油及天然氣的上漲，推升通膨走揚，美國10年債殖利率及英國10年債殖利率同步受到通膨上揚，也上漲至近三個月以來新高，也推升英國金融時報指數呈現小幅上揚。

英國金融時報指數主要以金融、能源、礦業等類股組成，受原物料價格走勢，以及債券殖利率等影響巨大。

以近期能源類股的走勢來看，受到原油價格持續高漲的影響，帶動英國石油股價走勢強勁，同步推升英國能源類股走高。

此外，預期中國能耗雙控政策，將造成基本金屬短缺，礦業類股則將有望受惠於金屬價格走揚，而同步走高。

受到英國公債殖利率走揚，加上全球股市交易熱絡，帶動金融類股走勢同步維持強勁。

整體來看，受惠於原物料及殖利率走高，使近期英國富時100指數期貨維持在相對高檔位置。

展望未來行情，富邦期貨表示，受到中國地產債務風險仍然偏高，中國短期內的重整措施不足，加上美國聯準會（Fed）第四季度將開始進行購債縮減，整體購債縮減政策將導致美元供給減少，美元指數走高，恐需多加留意英國富時100指數大幅震盪之風險。

面對第四季度偏高的風險，投資人宜多加利用台灣期交所的富時100指數期貨進行避險。（富邦期貨提供，方歆婷整理）

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