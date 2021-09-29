近期黃金市場多空消息紛雜，中國恒大破產危機、美國債務上限不確定性等，避險情緒推升上周黃金反彈、逼近每盎司1,790美元。然FOMC會議結果意外轉鷹，美聯準會（Fed）官員暗示縮減購債計畫將很快到來，升息時程可能落在2022年，美元及美國實質利率走揚使黃金快速回落；整體上周CME 12月分黃金期貨，收在每盎司1,751.7美元。

FOMC會議聲明稿下調美國2021年GDP增漲及PCE通膨預期，利率點陣圖也顯示態度轉偏鷹派；Fed主席鮑爾也表示，若經濟進展如預期，毋須驚豔的非農就業報告即會宣布縮減購債，預計2022年中結束。據CME的FedWatch工具顯示，Fed 2022年12月升息機率，由會議前的55％大幅提升至74.6％。

觀察籌碼變化，SPDR黃金ETF持倉量較上周減少8.14噸，目前約993.52噸，自2020年10月中的高點來，減幅逾20％；世界黃金協會（WGC）8月底黃金ETF淨流出22.4噸，以北美地區流出32.2噸最多；在期貨CFTC大額籌碼方面，管理基金（Managed Fund）持有黃金淨多單水位由前一周87,395口降低至61,594口。

國泰期貨證期顧問部分析師吳品杉表示，目前美國國會兩黨對於新財政年度預算及債務上限上調議題持續僵持，若無法解決，美國政府最快10月1日關門，美國債務估計在10月中至11月初將面臨違約。

加上中國能耗雙控政策、多省啟動限電措施，市場不確定性持續上升，作為避險的黃金本周有機會反彈，然Fed縮減購債最快將於11月啟動，美國實質利率及美元指數長線可能同步走揚下，預期黃金趨勢維持偏空趨勢不變，操作上可採逢高偏空策略。（國泰期貨提供，方歆婷整理）

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