在大陸「能耗雙控」政策下，多個省分接連祭出限電限產措施，在台資PCB（印刷電路板）廠生產重鎮蘇州、昆山，無預警限電停工多日，受傷慘重，也撼動美股與台股表現，加權指數28日盤中一度重挫200點，終場下跌132點，收在17,181點，台指期則下跌122點，收在17,170點，逆價差縮至11.44點。

在籌碼面上，三大法人賣超154.12億元，淨空單增加76口、至10,244口。針對外資動向，群益期貨指出，外資28日對現貨賣超金額高達139億元，但避險空單並沒有像27日一樣再增加，淨空單減少880口、至18,446口，自營商選擇權中性偏多，月選中性，周選也轉為中性，整體籌碼面中性。

而從技術面看來，目前台股各均線逐漸靠攏糾結，多空因素交雜，看起來還需整理一段時間。

在自營商選擇權淨部位上，目前仍以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為四千餘口，買權賣權OI總量依舊相當。周選方面，買權OI 28日增量較多，而賣權總OI較買權總OI多四千多口，也是接近平衡相近。

在選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月分未平倉量put/call ratio值由1.14降至1.04。VIX指數上漲0.81至20.58。永豐期貨研調則認為，整體選擇權籌碼面呈偏空。

元富期貨表示，台指期28日呈現開低走低格局，開盤隨即大跌超過百點，所幸半年線支撐力道強勁，跌幅大幅收斂，終場以黑K棒留長下影線作收。目前指數上方仍有月、季線反壓，短線震盪整理的機率較高，因此先以中性區間看待為宜。

(時報資訊)