美債殖利率走升，加上陸能耗雙控政策，拖累大盤28日走勢，導致近期投信重倉布局的中小型電子股出現調節壓力。

法人認為，目前觀察若短線限電對經濟影響程度有限，從投信仍以低接為操作策略可見一斑，不過，考量季底績效，促使部分位居高檔個股出現了結賣壓。

台股28日搶攻月線無力，且在美科技股回檔壓抑下，加權指數大跌132點，跌幅0.76％，外資、投信同步翻空調節，櫃買指數也下跌0.91％，跌幅更勝大盤，季底作帳行情再遇亂流。

法人表示，由於美債殖利率連兩日走升，對高估值的科技股造成壓力，熱錢同步撤出台大型電子權值股，而盤面表現不佳，也使得投信季底作帳變結帳，資金明顯轉往觀光、餐飲類股。

投信28日賣超台股4.16億元，觀察其賣超前十大個股，包括金像電、中鋼、金居、日月光投控、長榮、聯電、聯茂、欣興、合晶、同欣電，不少皆是先前積極布局，押寶旺季業績題材的績優股。

群益投顧副總裁曾炎裕解讀，9月以來投信大舉鎖定中小電子股、高價IC設計與晶圓代工股。而近期出現反轉現象，主要受到大陸限電政策的不確定因素影響，加上接近第三季尾聲，進而開始調節手中持股部位，同時降低風險、維持績效。

凱基投顧指出，蘇州、昆山一帶是台資PCB廠生產重鎮，此次昆山無預警限電停工至月底，為目前台資企業受創最重的產業別，此次停工廠商供貨品項橫跨汽車板、NB板，以及各類消費性電子產品應用，影響層面廣泛，包括航運股也因實施限電措施而遭受波及。

不過，就產業現況而言，經濟復甦動能依然樂觀，企業補庫存行情延續，中國大陸「能耗雙控」整體衝擊程度還有待觀察，且Fed縮減購債進度市場已有充分預期，目前並未見到提前現象，第三季財報亮眼、陸續迎來年底旺季的族群在短線震盪後可望止穩向上。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意