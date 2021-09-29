證交所28日召開董事會，董事會一口氣通過上品（4770）、洋基工程（6691）、詠業（6792）及力積電（6770）等四家公司上市案。預期可望於明（111）年第一季前後陸續上市掛牌，成為台股新生力軍。

(時報資訊)

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