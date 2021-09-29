在台股交易的ETF，28日各擁題材獲法人加碼，其中，受到大陸能耗雙控衝擊台股重挫，元大台灣50反1（00632R）成為市場避險焦點，但與電動車、5G等相關主題ETF逆勢受青睞，反而跌深的陸股彈升，帶動與陸股連動的ETF趁勢上揚；此外，因國際原油期貨一路衝高，帶動二檔與原油連動的正向ETF雙雙大漲。

在台灣交易的ETF市場商品日漸多元，常伴隨著市場不同題材或不同地區股市不同表現，而輪流表現，28日台股聚焦在四大族群，台股反向ETF、陸股正向ETF、油價期貨ETF及與能源動車相關的主題ETF。

以28日股價上漲、法人買超等條件篩選，法人買超前10檔ETF依高低排序為：元大台灣50反1、期元大S&P石油、元大滬深300正2中信中國高股息、國泰智能電動車、期街口S&P布蘭特油正2、富邦上証正2、國泰中國A50正2、富邦未來車及國泰中國A50等。

布油28日直逼每桶80美元，街口投信分析，儘管布蘭特原油期貨價格已近每桶80美元，但OPEC+依舊無意加速增產，

元大投信指出，在全球大國積極宣示減碳及綠能環保的推動下，電動車必將逐步取代傳統燃油車市場，電動車產業的崛起勢不可擋，未來十年將是電動車的機會。而台灣科技產業執全球電子資通產業之牛耳，接軌電動車產業有潛力。

(時報資訊)