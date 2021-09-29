中國近期在多座城市大推環保減碳政策，並無預警停止供電，使民生及工業用電大受影響，除了讓柴油發電需求大增，更讓低耗能設備需求開始大增。

法人指出，由於低耗能設備、柴油發電機都需要大幅增加電源管理IC用量，茂達（6138）、矽力-KY（6415）、致新（8081）及其子公司類比科（3438）後續有望大啖相關商機。

中國近期頒布能耗雙控政策，針對能源消耗總量和強度雙控，以達到「碳中和」目標，控管高耗能產業及民生用電，使江蘇、廣東及浙江等多省份工廠及民生用電受到影響，企業為避免廠房空轉開始祭出提前放長假的措施。

法人指出，各大企業為符合中國能耗雙控政策，除了立即性的柴油發電機需求增加之外，更衍生出後續高耗能設備汰換需求，讓低耗能設備需求開始明顯成長。

據了解，由於柴油發電機當中需要使用大量電源管理IC之外，低耗能設備為強化能源轉換效率，因此亦同樣需要額外採用數顆電源管理IC，因此使電源管理IC需求後市持續看增。因此法人看好，茂達、矽力-KY、致新及其子公司類比科等相關電源管理IC廠接單動能有望再度成長。

事實上，在晶圓代工產能吃緊效應下，已經讓電源管理IC供給全面缺貨，使電源管理交期及價格大幅延長，目前交期至少已經排到年底，且電源管理IC廠在2022年上半年的接單動能亦相當強勁，不受筆電及電視品牌下修2021年全年出貨量影響。

其中，茂達在筆電、伺服器及遊戲機等終端應用強勁帶動下，2021年8月合併營收繳出年成長32.6％至6.35億元的單月歷史新高水準，累計2021年前八月合併營收達43.05億元、年增26.5％。法人看好，茂達在電源管理IC市場持續缺貨漲價帶動下，全年業績可望改寫新高水準之外，2022年出貨可望更上一層樓。

矽力-KY公告8月合併營收達19.11億元、月成長0.7％，創單月歷史新高。法人指出，矽力-KY在中國客戶下單力道強勁帶動下，全年合併營收將年成長逾四成以上水準，獲利自然有望再締新猷。

(時報資訊)

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