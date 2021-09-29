聲寶（1604）加速資產活化腳步，日前處分土城土地，挹注EPS近3元，可望第三季入帳，而龜山3.7萬坪土地日前完成解編，將進入都市計劃變更審議階段，可望於三年後進入開發；聲寶指出，未來目標除了家電本業及轉投資東源物流、瑞智精密等每年維持每股1.5～2元獲利外，中長期來自不動產穩定收益能貢獻每股1元。

聲寶28日召開法說會，聲寶表示，資產活化朝效益極大化為原則，近年陸續處分東莞廠、台中潭子倉庫、龜山倉庫挹注業績，原先規劃三棟銀髮住宅「橘色園區」的土城舊廠土地，處分其中二棟土地給國美建設，日前已完成過戶，將挹注每股近3元獲利，未來雙方將朝合作開發園區邁進，聲寶持有的一棟土地將規劃為出租型銀髮住宅。

法人預估，該案處分利益，加計上半年EPS 1.06元，等於前三季每股純益可望達4元。

此外，聲寶位龜山的3.7萬坪土地開發，第三季已完成山坡地解編，未來將進入都市計劃變更審議，計劃由乙工用地變更為產專用地，聲寶將打造為大型商業複合開發案，也將逐步啟動進入規劃設計及初步招商，預計最快可於三年後進入實質開發。

至於家電本業，聲寶指出，近年合併營收均維持在70餘億元，營收結構來自外銷比重降低、內需提升，今年前八月營收年增約9％。

聲寶表示，第三季因疫情影響，使商場通路人流減少、空調安裝不易，9月家電銷售已有明顯回升，不過政府推動五倍券振興經濟效益，加上若疫情趨緩、企業恢復舉辦尾牙，將刺激購買家電需求提升。

(時報資訊)

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