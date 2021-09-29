江興鍛（4528）大陸江蘇太倉廠配合當地政府開發計劃，生產設備陸續搬遷至江蘇淮安二廠，已與太倉市人民政府陸渡街道辦事處簽約，獲人民幣8,450萬元補償金，處分利益約人民幣3,000萬元，預計明年第四季入帳，對EPS貢獻約1.67元，今年營收及獲利可優於去年。

江興鍛指出，大陸子公司江興（太倉）金屬制品與太倉市人民政府陸渡街道辦事處簽署搬遷補償協議，對方分三期支付人民幣8,450萬元補償金，第一期簽約先支付人民幣2,500萬元，今年底再支付人民幣2,500萬元，剩餘款則等明年11月底最後搬遷期限滿且完成搬遷才入帳。

江興鍛表示，已將太倉廠生產設備搬遷對營收影響降至最低，7月起每月搬一或二台設備至淮安二廠且完成安裝，恢復量產，設法將對今年營收影響金額控制在新台幣一、二千萬元。

江興鍛指出，馬來西亞7月底再度爆發疫情而封城，影響到車用晶片封裝，致使江興鍛大陸日系汽車廠以及零組件業客戶欠缺車用晶片，8、9月均放緩拉貨的速度，9月大陸廠預計出貨1億元，台灣廠出貨預估為9千萬元，9月出貨預估為1.9億元，也可能與8月近1.98億元相當，第三季會是今年營運谷底，而10月起出貨可望回升，第四季出貨會優於第三季。

江興鍛指出，今年初以來，鋼材等原物料成本漲幅約為二成，江興鍛報價也隨著原物料上漲而調高，漲幅至少5％，今年業績可望優於去年。

法人依據江興鍛前八月合併營收17.05億元、年成長22.57％推估，今年營收上看26億元。

(時報資訊)

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