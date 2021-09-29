特化出貨放大、熱熔膠產品漲價助力，德淵（4720）前八月營收年增17％。德淵表示，熱熔膠產品隨著原物料漲價而調升價格；特化產品更因科技業產業暢旺，需求增加可持續到第四季外，環保及低VOC排放要求，使得無溶劑之UV環保產品銷售增加，銷售單價及利益亦較高，獲利也有較大幅度提升，下半年獲利蓄勢推進。

德淵在UV膠、電子級熱熔膠、免焊膠、ITO導電膜、PUR膠等特化產品已多年穩定供貨。德淵預估，熱熔膠原料價格仍處於歷史高檔，而歐洲地區出現缺料的狀況，集團除透過各廠相互調配方式來因應，也對客戶持續漲價以避免侵蝕公司獲利。

此外，特用化學品在車載市場及顯示器Mini/Micro LED面板應用外，也因新冠疫情關係，更多對於健康醫療與戶外活動的穿戴裝置需求增加，德淵特化產品也擴大到手持及穿戴等新應用上，目前已經供貨國際知名大廠。根據MarketsandMarkets 研究報告，預計穿戴技術市場規模將從今年1,162億美元增長到2026年2,654億美元，複合年增率約為18％。

除電子科技業需求用膠外，德淵代理日本Sinfonia（原日本「神鋼電機」）機械設備，因大陸被動元件廠商國產化擴廠需求，大幅擴充使設備需求增加，挹注德淵營收及獲利。

此外，呼應歐盟及中美發展碳中和、淨零碳排趨勢及全球限塑法令等規定，德淵除自主投入綠色、低碳及提升再循環利用的膠材開發外，與工研院合作生物可分解技術，以接軌全球綠色供應鏈。

德淵是目前亞洲第一家已經取得德國DIN標章生物基膠條的領導廠商，預計年底可取得德國TUV生物可堆肥（DIN CERTCO）的證書。

(時報資訊)

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