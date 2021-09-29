亞聚（1308）因達證交所公布注意交易資訊標準，受惠EVA報價、利差強勢攀揚衝新高，28日公告自結獲利，8月自結稅前盈餘3.18億元，年增347％，稅後盈餘2.69億元，年增352％，EPS達0.45元，單月獲利一舉超越去年第三季全季獲利表現。

亞聚上半年稅後純益14.78億元，年增302％，EPS 2.54元，大陸上半年太陽能裝機量僅13GW，進度遠落後全年裝機目標50GW，預期下半年可望加快安裝腳步，加上大陸能耗雙控政策，VAM原料生產受阻，帶動EVA漲勢再起，最新報價飆破3,000美元大關，續創新高。

EVA第四季進入鞋材傳統旺季，品牌鞋廠開工率提升，且越南訂單轉單效應、光伏料需求仍看好，加上大陸40萬噸新產能延至明年投產，預期價格仍有上漲空間。

分析師指出，大陸已增加50萬噸EVA產能至147萬噸，但市場預估今年EVA需求達200萬噸，而上半年太陽能裝機量僅13GW，進度遠落後整年裝機目標50GW，預期在下半年加快安裝腳步。目前又有三、四家大陸、韓國EVA廠於10～11月集體歲修，供需嚴重吃緊將維持至年底，後市看漲。

此外，亞聚與台聚（1304）共同投資的古雷一貫廠，PP廠已於第二季投產，SM廠預計第三季投產，輕油裂解廠預計第四季投產，30萬噸EVA則預計明年第二季、第三季投產。

(時報資訊)

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